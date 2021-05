Niente vaccini in vacanza. Figliuolo: «Ferie programmate in base all’appuntamento» (Di mercoledì 19 maggio 2021) «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento», dice il generale smontando la tesi delle regioni — quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral suasion sul governo per vedersi ripartite più fiale Leggi su corriere (Di mercoledì 19 maggio 2021) «È bene che chi va insi regoli in funzione dell’appuntamento», dice il generale smontando la tesi delle regioni — quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral suasion sul governo per vedersi ripartite più fiale

Advertising

domasibarita : RT @Corriere: Figliuolo: «Niente vaccini in vacanza. Ferie programmate in base all’appuntamento» - peterkama : niente vaccini in vacanza #corsera - a42nno : RT @Corriere: Figliuolo: «Niente vaccini in vacanza. Ferie programmate in base all’appuntamento» - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: PRENDE AI DENUTRITI DEBILITATI AI SUPER NUTRITI MULTIVITAMINICO MULTIMINERALE MA PRESO SEMPRE NON VIENE NIENTE QUI DA… - GHERARDIMAURO1 : PRENDE AI DENUTRITI DEBILITATI AI SUPER NUTRITI MULTIVITAMINICO MULTIMINERALE MA PRESO SEMPRE NON VIENE NIENTE QU… -