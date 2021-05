Neoplasie sangue | Covid ‘ispira’ 2 progetti di monitoraggio a domicilio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dai problemi che-19 ha causato nell’assistenza ai malati di cancro, obbligando a pensare soluzioni inedite, a una migliore gestione della malattia possibile proprio grazie alle nuove modalità organizzative imposte dalla pandemia. Nascono così, ‘ispirati’ dall’emergenza sanitaria in corso, i‘Caring My Life’ e ‘Patients Matter’ promossi da Novartis e rivolti rispettivamente ai pazienti con leucemia mieloide cronica (Lmc) e policitemia vera (Pv), due tumori delche richiedono frequenti monitoraggi, con prelievi di, per verificare l’andamento della patologia e l’efficacia delle terapie. I pazienti potranno monitorare la malattia a, con la possibilità di modulare la periodicità dei controlli, se necessario. Al momento il progetto ‘Caring My Life’ per pazienti con ...