Mattarella esclude il bis al Colle | Tra 8 mesi mi riposo Perché le elezioni politiche nel 2022 sono più vicine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Parole inequivocabili. Chiarissime. Sergiomanda un segnale esplicito alla politica e ai partiti: non ci sarà nessun bis e nessun allungamento del suo mandato come accadde con Giorgio Napolitano. "Tra ottoil mio incarico termina, come sapete l'incarico di Presidente della Repubblica dura sette anni, iovecchio, tra qualche mese potrò riposarmi", ha detto... Segui su affaritaliani.it

In sostanza, dicono in Parlamento,il bis e, indirettamente, avvicina le elezioni politiche nel 2022.evidenzia la grande lezione che arriva dall' emergenza sanitaria . 'Vivere insieme significa che ognuno ha bisogno degli altri. Stiamo passando attraverso un'esperienza molto grave, quella ...SuperMario non può rimanere disoccupato. Tante sirene tenteranno di ammaliarlo. Mattarella non vuole il bis. Che succederà?Sergio Mattarella ai bambini della scuola elementare Geronimo Stilton di Roma ha detto quello che ripete da tempo in privato: "Tra otto mesi potrò riposare". La sua indisponibilità a un reincarico al ...