Jennifer Lopez, il “segreto” della star per mantenersi in forma. E gli alimenti che evita (tra i quali un ortaggio molto diffuso) (Di mercoledì 19 maggio 2021) In molti si chiedono come faccia a essere così in forma a quasi 52 anni. Un corpo tonico ma non troppo magro, un viso bellissimo e radioso. quali sono i segreti di Jennifer Lopez? Ebbene, il primo e sicuramente il più importante è “madre natura”. Ma la superstar (che sembrerebbe essersi riavvicinata all’ex storico Ben Affleck) si affida anche a un regime alimentare che, secondo healthline.com, segue ogni giorno, uscite al ristorante comprese. In linea di massima, niente che tanti nutrizionisti non abbiano spiegato da tempo: evitare zuccheri raffinati, molta frutta e verdura, acqua. Questi gli alimenti che non mancano nella dieta della cantante e attrice: albumi d’uovo, pollo, tacchino, roastbeef, salmone (ricco di omega 3), patate dolci, riso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) In molti si chiedono come faccia a essere così ina quasi 52 anni. Un corpo tonico ma non troppo magro, un viso bellissimo e radioso.sono i segreti di? Ebbene, il primo e sicuramente il più importante è “madre natura”. Ma la super(che sembrerebbe essersi riavvicinata all’ex storico Ben Affleck) si affida anche a un regime alimentare che, secondo healthline.com, segue ogni giorno, uscite al ristorante comprese. In linea di massima, niente che tanti nutrizionisti non abbiano spiegato da tempo:re zuccheri raffinati, molta frutta e verdura, acqua. Questi gliche non mancano nella dietacantante e attrice: albumi d’uovo, pollo, tacchino, roastbeef, salmone (ricco di omega 3), patate dolci, riso ...

Advertising

FQMagazineit : Jennifer Lopez, il “segreto” della star per mantenersi in forma. E gli alimenti che evita (tra i quali un ortaggio… - francescadina11 : si ma non avete visto jennifer lopez, datevi una calmata - Cisco46allegro : RT @paradisoa1: Mai dimenticare questo splendido Versace indossato da Jennifer Lopez. O meglio ancora mai dimenticare una splendida Jennife… - leggoit : Dieta di Jennifer Lopez, cosa mangia (e cosa evita) per essere in forma - TOSADORIDANIELA : RT @paradisoa1: Mai dimenticare questo splendido Versace indossato da Jennifer Lopez. O meglio ancora mai dimenticare una splendida Jennife… -