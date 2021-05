Isola dei Famosi: Akash Kumar Sbotta Contro Andrea Cerioli! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Akash Kumar, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi torna sui social e attacca duramente Andrea Cerioli dopo l’ultima diretta del reality. Le sue parole hanno indispettito molto i followers dell’ex tronista. Ecco cosa ha dichiarato il naufrago e tutto quello che è accaduto! Akash Kumar è tornato all’attacco Contro l’ex tronista Andrea Cerioli. Intervenuto sui social, attraverso il suo profilo Instagram, il modello si è scagliato duramente Contro il naufrago ancora in gara dopo lo sContro diretto avvenuto tra i due nel corso dell’ultima puntata. Durante la scorsa diretta, infatti, c’era stato un botta e risposta molto acceso tra Akask e Andrea. Tutto è cominciato quando ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 19 maggio 2021), concorrente dell’ultima edizione dell’deitorna sui social e attacca duramenteCerioli dopo l’ultima diretta del reality. Le sue parole hanno indispettito molto i followers dell’ex tronista. Ecco cosa ha dichiarato il naufrago e tutto quello che è accaduto!è tornato all’attaccol’ex tronistaCerioli. Intervenuto sui social, attraverso il suo profilo Instagram, il modello si è scagliato duramenteil naufrago ancora in gara dopo lo sdiretto avvenuto tra i due nel corso dell’ultima puntata. Durante la scorsa diretta, infatti, c’era stato un botta e risposta molto acceso tra Akask e. Tutto è cominciato quando ...

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - ExtraLabel : @matteosalvinimi #Ceuta non è 1'isola,è enclave spagnola in Marocco e gli 8000 son passati x lo più via terra dai c… - ExtraLabel : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia #Ceuta non è 1'isola,è enclave spagnola in Marocco e gli 8000 son passati x lo più… - Massimo46572086 : noi ci le nostre tasse, era talmente urgente depositare i naufraghi sul porto dell’Isola di Lampedusa che vuoi che… -