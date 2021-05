Giro d’Italia 2021, Mauro Schmid: “È veramente una follia, non ci credo nemmeno. Mi piace molto correre sullo sterrato” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vittoria transalpina sul traguardo di Montalcino grazie al giovane neoprofessionista Mauro Schmid. In questa undicesima tappa del Giro d’Italia che ha letteralmente stravolto la classifica generale, oltre ad un Egan Bernal sempre più in rosa, esulta anche la Qhubeka Assos, che dopo una serie di piazzamenti con Giacomo Nizzolo, è riuscita a sbloccarsi grazie alla fuga e al successivo trionfo di Schmid dinnanzi all’azzurro Alessandro Covi. La coppia protagonista del finale odierno si è giocata la vittoria di tappa dopo aver attaccato più volte negli ultimi chilometri tra il tratto conclusivo di sterrato e il Gpm del Passo del Lume Spento, per poi involarsi di comune accordo verso Montalcino. Nell’inevitabile volata a due, Schmid è riuscito ad anticipare di un secondo il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vittoria transalpina sul traguardo di Montalcino grazie al giovane neoprofessionista. In questa undicesima tappa delche ha letteralmente stravolto la classifica generale, oltre ad un Egan Bernal sempre più in rosa, esulta anche la Qhubeka Assos, che dopo una serie di piazzamenti con Giacomo Nizzolo, è riuscita a sbloccarsi grazie alla fuga e al successivo trionfo didinnanzi all’azzurro Alessandro Covi. La coppia protagonista del finale odierno si è giocata la vittoria di tappa dopo aver attaccato più volte negli ultimi chilometri tra il tratto conclusivo die il Gpm del Passo del Lume Spento, per poi involarsi di comune accordo verso Montalcino. Nell’inevitabile volata a due,è riuscito ad anticipare di un secondo il ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - RandagioRosNer : RT @Fabiomel11: Mi passa il giro d’Italia dietro casa domani, devo farmi trovare pronto .... - Cassandra1521 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ???? ?? @Ales… -