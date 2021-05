Gestaccio a dirigenza Juventus | la decisione della Procura su Conte

(Di mercoledì 19 maggio 2021)e l’Inter hanno patteggiato una multa per ilalla fine del match di Coppa Italia del 9 febbraio contro lae l’Inter hanno patteggiato il pagamento di un’ammenda di 2000 euro per ilcommesso dall’allenatore nella sfida di Coppa Italia contro la Juve del 9 febbraio. Il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso laJuve un gesto volgare ed irriguardoso mentre stava uscendo dal campo per entrare negli spogliatoi alla finegara. A comunicare la sanzione decisa dallaFederale è stata la Figc. L'articolo proviene da Calcio News 24.

