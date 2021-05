Fedez-Rai | il rapper chiede di parlare in commissione di Vigilanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilmilanesevuole essere ascoltato dalladisulla Rai sul caso del concertone del Primo maggiofa una richiesta che è stata definita “Un caso senza precedenti” da Alberto Barachini il Presidente delladiRai ma di cosa si tratta? L’artista italiano ha chiesto di essere ascoltato indisulla Rai in seguito all’audizione di Franco Di Mare direttore di Rai 3 e sul caso del concertone del Primo maggio dove l’artista era intervenuto in difesa del Ddl Zan.vuoleindisulla Rai Sembra proprio che il marito di Chiara Ferragni abbia voglia di ...

ha scritto al presidente della Vigilanza, Barachini per chiedere, essendo stato nominato, 'costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare', di essere ...Mentrechiede ufficialmente alladi essere ascoltato in Commissione Vigilanza in merito all'ormai famoso monologo - discorso al Concertone del Primo Maggio , oggi su Panorama esce una lunga ...Dopo i fatti del Concertone del 1° maggio, che hanno visto coinvolti Fedez e i vertici RAI, si è infiammato a livello nazionale il dibattito sul DDL Zan e anche in città, in questi giorni, è diventato ...