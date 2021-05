Fdi | Figliomeni | su rimborsi | consulenze e Recovery Lemmetti disastroso

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Troviamo veramente fuori luogo i toni trionfalistici con cui l’Assessore al bilancio e coordinamento strategico delle società partecipate, Gianni, commenta la situazione di Roma Capitale che, invece, purtroppo si trova in una situazione disastrosa, specie nei settori di competenza del commercialista toscano.” “Le aziende e società partecipate del Campidoglio fatte precipitare sempre più nel baratro, con Farmacap e Roma Metropolitane su tutte che rischiano veramente grosso,che hanno visto destinatari ex colleghi della Giunta di Livorno, amici e fidanzata, oltre a titoli professionali inesistenti attribuiti a personaggi dello staff.” “Per non parlare del fallimento sulla questione dei fondi del, con la Capitale d’Italia fortemente penalizzata dal mancato invio dei progetti, un pasticcio che ...

Roma " "Abbiamo presentato un'interrogazione urgente alla Giunta Raggi per chiedere di risolvere il gravissimo problema della messa in sicurezza e mantenimento del muro di cinta dello Scaglione R lato ...Roma " "La sindaca Raggi forse leggendo il brano del Vangelo sulle nozze di Cana, con la relativa trasformazione dell'acqua in vino, si è immedesimata troppo e ritiene, di poter trasformare 62 mezzi ...I lavoratori e gli utenti di Farmacap scendono in piazza per chiedere che l’azienda resti interamente pubblica. L’appuntamento, fissato per la mattina di venerdì 21 maggio, è stato organizzato dalle s ...Roma - "La sindaca Raggi forse leggendo il brano del Vangelo sulle nozze di Cana, con la relativa trasformazione dell'acqua in vino, si è immedesimata ...