Deddy a Milano raddoppia ai Magazzini Generali: biglietti per la nuova data (Di mercoledì 19 maggio 2021) Deddy a Milano raddoppia: saranno due, non solo uno, i concerti ai Magazzini Generali. La notizia arriva dopo il sold out della prima data di Deddy, che in poche ore ha fatto registrare il tutto esaurito. La prima data live di Deddy è già sold out e non è più possibile acquistare i biglietti per il concerto in programma sabato 18 dicembre 2021 ai Magazzini Generali, esauriti nel giorno di qualche ora. Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, Deddy a Milano raddoppia. Sono già aperte le prevendite per il secondo appuntamento milanese fissato sempre ai Magazzini Generali

WARNERMUSICIT : Benvenuto a Milano Deddy! ?? Primo instore in Piazza Duomo e prima volta nei nostri uffici per festeggiare il disco… - sspencerrh1 : @sintiboran mi sento presa in causa. Se Tancredi avesse fatto degli instore in Puglia i pass sarebbero andati sold… - bluepoisoon : Deddy ha fatto sold out a Milano, pazzesco - Clarissa2223 : Ma perché solo Milano per i concerti di Deddy? ?? @sonodeddy @WARNERMUSICIT #amici20 #deddy - softgomezdm_ : RT @amicii_news: ?? DEDDY LIVE: LA DATA DI MILANO È SOLD OUT ?? #Amici20 -