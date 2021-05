Covid, in 4 Regioni e a Bolzano nessun ingresso in terapia intensiva (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in quattro Regioni (Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta) e in provincia di Bolzano non si sono registrati ingressi in terapia intensiva per Covid - 19. E' quanto emerge dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in quattro(Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta) e in provincia dinon si sono registrati ingressi inper- 19. E' quanto emerge dal ...

Advertising

GQitalia : Procede la campagna vaccinale in Italia, tra «open day» e Regioni ormai pronte ad aprire le prenotazioni anche a ch… - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi mercoledì 19 maggio: 149 morti e 5.506 contagi. Ecco i nuovi casi Covid e i cambi… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in 4 Regioni e a Bolzano nessun ingresso in terapia intensiva #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in 4 Regioni e a Bolzano nessun ingresso in terapia intensiva #covid - MediasetTgcom24 : Covid, in 4 Regioni e a Bolzano nessun ingresso in terapia intensiva #covid -