Coprifuoco, cambiano le regole (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coprifuoco dalle 23.00 dal 19 maggio, nuove modifiche il 7 giugno e abolizione definitiva della misura il 21: le nuove regole sul divieto di circolazione. Dal 19 maggio cambiano ufficialmente le regole sul Coprifuoco in Italia. Nella serata del 18 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto approvato in Cdm nella serata del 17 maggio sbloccando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rendendo quindi effettivi i provvedimenti adottati dal governo. Come cambia il Coprifuoco dal 19 maggio Dalla giornata del 19 maggio il divieto di circolazione slitta di un’ora. Quindi il Coprifuoco inizia alle ore 23.00 (non più alle 22.00) e termina alle 5.00 del mattino seguente. Un’ora in più che non rappresenta certamente una svolta ma che ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021)dalle 23.00 dal 19 maggio, nuove modifiche il 7 giugno e abolizione definitiva della misura il 21: le nuovesul divieto di circolazione. Dal 19 maggioufficialmente lesulin Italia. Nella serata del 18 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto approvato in Cdm nella serata del 17 maggio sbloccando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rendendo quindi effettivi i provvedimenti adottati dal governo. Come cambia ildal 19 maggio Dalla giornata del 19 maggio il divieto di circolazione slitta di un’ora. Quindi ilinizia alle ore 23.00 (non più alle 22.00) e termina alle 5.00 del mattino seguente. Un’ora in più che non rappresenta certamente una svolta ma che ...

Advertising

news_mondo_h24 : Coprifuoco, cambiano le regole - infoitinterno : Il coprifuoco è stato spostato alle 23: da oggi cambiano regole su spostamenti notturni - briglia173 : RT @PLRubicone: #COVID19 Da oggi in #zonagialla cambiano gli orari del #coprifuoco: fino al #6giugno dalle 23. Dal 7 al 20 giugno dalle 24.… - PLRubicone : #COVID19 Da oggi in #zonagialla cambiano gli orari del #coprifuoco: fino al #6giugno dalle 23. Dal 7 al 20 giugno d… - msn_italia : Il coprifuoco slitta alle 23, come cambiano le date delle riaperture -