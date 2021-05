Chi è Michele Battiato, il fratello di Franco Battiato con lui fino all’ultimo istante (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una cortina di silenzio e riservatezza infranta soltanto per annunciare al mondo la morte dell’amato fratello cantautore, e per delineare i contorni del suo addio: scopriamo la storia di Michele Battiato. Michele Battiato è il fratello maggiore di Franco Battiato, al fianco del cantautore fino all’ultimo istante. fino a quando, il 18 maggio 2021, gli occhi del Maestro che cantò di eroi e di capitani coraggiosi, di grandezza e di polveri di un’umanità sempre più spesso alla deriva, si sono spenti per sempre. È stato lui, poco dopo la morte del cantautore, a rompere il silenzio e a parlare al mondo delle ultime settimane prima del ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una cortina di silenzio e riservatezza infranta soltanto per annunciare al mondo la morte dell’amatocantautore, e per delineare i contorni del suo addio: scopriamo la storia diè ilmaggiore di, al fianco del cantautorea quando, il 18 maggio 2021, gli occhi del Maestro che cantò di eroi e di capitani coraggiosi, di grandezza e di polveri di un’umanità sempre più spesso alla deriva, si sono spenti per sempre. È stato lui, poco dopo la morte del cantautore, a rompere il silenzio e a parlare al mondo delle ultime settimane prima del ...

