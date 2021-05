Blue Whale | prima condanna | un anno e mezzo a una 25enne ' Costrinse una minorenne a tagliarsi'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Una ragazza di 25 anni è statata a un- con pena sospesa e non menzione - per essersi spacciata per ' curatore ' nell'ambito della cosiddetta 'Challenge' e per aver ...

Advertising

Pedro69280970 : RT @ilgiornale: ?? [ESCLUSIVA] 'Se non faccio quello che mi dice mi punisce'. Era il 2017 quando @serena_pizzi ha incontrato una #bambina d… - serena_pizzi : RT @ilgiornale: ?? [ESCLUSIVA] 'Se non faccio quello che mi dice mi punisce'. Era il 2017 quando @serena_pizzi ha incontrato una #bambina d… - infoitinterno : Blue Whale, 25enne condannata a un anno e mezzo nell'unico caso finito a processo a Milano - infoitinterno : «Blue Whale», istigò 12enne al suicidio: condannata a un anno e mezzo la 25enne milanese - infoitinterno : Blue Whale, costrinse sui social una minorenne di Palermo a farsi tagli sul corpo: condannata a 1 anno e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Whale

Agenzia ANSA

Una ragazza di 25 anni è stata condannata a un anno e mezzo - con pena sospesa e non menzione - per essersi spacciata per ' curatore ' nell'ambito della cosiddetta 'Challenge' e per aver costretto, tramite i '', una minorenne di Palermo a infliggersi alcuni tagli sul corpo e ad inviarle le foto , come primo step delle 50 prove di coraggio. Leggi anche >...... ora di circa 25 anni , è finita imputata con le accuse di atti persecutori e violenza privata aggravati, per essersi spacciata per 'curatore' nell'ambito della cosiddetta 'Challenge ' e ...Si è concluso con una condanna a un anno e mezzo, con pena sospesa e non menzione, il primo e unico processo celebrato davanti al Tribunale di Milano nel quale una giovane di 25 anni ...Una ragazza di 25 anni è stata condannata ad un anno e mezzo di carcere perché riconosciuta colpevole di atti persecutori e violenza privata ...