Barbara D’Urso ormai ha più nemici che amici in Mediaset

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 maggio 2021)conduce Pomeriggio5 e Domenica Live Attualità su Canale5 Tanto successo, tanti. È più o meno questa la legge umana che regola il rutilante e scintillante mondo dello spettacolo. Lo sta scoprendo sulla propria pelle. Il calo drammatico di ascolti dei suoi programmi ha risvegliato gli appetiti famelici dei suoi, che al primo sentore di sangue hanno affilato i canini. Ma andiamo con ordine. Il flop domenicale di Live – Non è la, battuta regolarmente non solo da Rai1, ma anche da Che tempo che fa su Rai3, con repentina cancellazione dalla programmazione, è stato un duro colpo per la conduttrice napoletana. Ma forse la colpa è dei dirigenti del Biscione che, per giocare al risparmio, hanno pensato di riproporre e ...