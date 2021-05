Bambino annegato in piscina a Pescara, scatta l’inchiesta: indagati i genitori per omicidio colposo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tragica fatalità o evento colposo? Si terrà oggi l’autopsia su Lorenzo Grilli, il piccolo morto lunedì sera annegato nella piscina della villetta di famiglia a Città Sant’Angelo (Pescara), in contrada Maddalena. Il bimbo, che aveva compiuto due anni da poco, mentre stava giocando è sfuggito, per alcuni minuti, al controllo della mamma che era in casa insieme alla sorella maggiore. Lo hanno cercato, anche dai nonni, poi la drammatica scoperta: il piccino galleggiava in quella piscina che tanto amava. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per il Bambino non c’era già più niente da fare. Sull’accaduto i carabinieri hanno avviato indagini e rimesso un’informativa alla Procura, come sempre in questi casi. Sulla morte del Bambino in piscina si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tragica fatalità o evento? Si terrà oggi l’autopsia su Lorenzo Grilli, il piccolo morto lunedì seranelladella villetta di famiglia a Città Sant’Angelo (), in contrada Maddalena. Il bimbo, che aveva compiuto due anni da poco, mentre stava giocando è sfuggito, per alcuni minuti, al controllo della mamma che era in casa insieme alla sorella maggiore. Lo hanno cercato, anche dai nonni, poi la drammatica scoperta: il piccino galleggiava in quellache tanto amava. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per ilnon c’era già più niente da fare. Sull’accaduto i carabinieri hanno avviato indagini e rimesso un’informativa alla Procura, come sempre in questi casi. Sulla morte delinsi ...

