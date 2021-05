APPROVATO IL GREEN PASS ITALIANO: ECCO I REQUISITI CON UNA GRANDE NOVITÀ, ASPETTANDO L’EUROPA (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vista l’importanza, sconfiniamo dalla tv per parlare del decreto legge Covid, firmato ieri sera il Presidente Sergio Mattarella. Entra ufficialmente in vigore il GREEN PASS valido per l’Italia. Le regole valgono all’interno dei confini nazionali. Per muoversi all’estero, occorre attendere il PASS vaccinale europeo, atteso per il mese di giugno, e consultare le normative dei singoli Paesi che si vogliono visitare. Per partecipare ad eventi (es. matrimoni), per prendere parte ad attività che potrebbero richiederlo (es. concerti, cinema, teatri, discoteche, partite), per visitare una residenza per anziani e per quant’altro preveda un’attestazione legata al Covid, dobbiamo avere con noi questo documento che viene rilasciato, cartaceo o digitale, al momento della vaccinazione, della guarigione oppure l’esito (negativo) del tampone. A ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vista l’importanza, sconfiniamo dalla tv per parlare del decreto legge Covid, firmato ieri sera il Presidente Sergio Mattarella. Entra ufficialmente in vigore ilvalido per l’Italia. Le regole valgono all’interno dei confini nazionali. Per muoversi all’estero, occorre attendere ilvaccinale europeo, atteso per il mese di giugno, e consultare le normative dei singoli Paesi che si vogliono visitare. Per partecipare ad eventi (es. matrimoni), per prendere parte ad attività che potrebbero richiederlo (es. concerti, cinema, teatri, discoteche, partite), per visitare una residenza per anziani e per quant’altro preveda un’attestazione legata al Covid, dobbiamo avere con noi questo documento che viene rilasciato, cartaceo o digitale, al momento della vaccinazione, della guarigione oppure l’esito (negativo) del tampone. A ...

