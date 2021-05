Amplifon, a Milano rumore medio in città pari a 66 decibel (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Nella città di Milano il livello di rumore medio raggiunge i 66 decibel in città. Quasi il 30% delle misurazioni effettuate si posiziona oltre i 76 decibel, di molto superiore rispetto ai 55 dB raccomandati dall'Agenzia europea per l'Ambiente come media giornaliera di esposizione al rumore. E' quanto emerso dalle oltre 1.100 rilevazioni effettuate a Milano dagli utenti del noise tracker della App 'Listen Responsibly', lanciata da Amplifon lo scorso anno con l'obiettivo di realizzare la prima mappa crowd-sourced dell'ecologia acustica del nostro Paese e sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'ascolto consapevole. I dati sono stati illustrati in occasione del convegno del Centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Nelladiil livello diraggiunge i 66in. Quasi il 30% delle misurazioni effettuate si posiziona oltre i 76, di molto superiore rispetto ai 55 dB raccomandati dall'Agenzia europea per l'Ambiente come media giornaliera di esposizione al. E' quanto emerso dalle oltre 1.100 rilevazioni effettuate adagli utenti del noise tracker della App 'Listen Responsibly', lanciata dalo scorso anno con l'obiettivo di realizzare la prima mappa crowd-sourced dell'ecologia acustica del nostro Paese e sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'ascolto consapevole. I dati sono stati illustrati in occasione del convegno del Centro ...

