Almeno 50 migranti morti in un naufragio al largo della Tunisia: 33 sopravvissuti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Almeno 50 migranti morti in un naufragio al largo della Tunisia. Un terribile naufragio si è verificato al largo delle coste tunisine: sono annegati Almeno 50 migranti, mentre 33 sono stati tratti in salvo. Erano partiti domenica scorsa dalle coste libiche, diretti verso l'Europa. Alarm Phone intanto lancia un allarme: ci sono 88 persone in zona Sar maltese che rischiano di morire. Una tragedia nel Mediterraneo: al largo della Tusinia sono morti Almeno 50 migranti, diretti verso le coste europee. Nel barcone c'erano anche 33 persone che sono state tratte in salvo. La notizia è stata diffusa da Flavio Di Giacomo, ...

