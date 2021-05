Voli imprevedibili ed ascese velocissime: addio al maestro Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento a 76 anni il geniale musicista catanese. Le sue canzoni sono ricche di riferimenti filosofici e termini colti, ma parlano anche di tecnologia e progresso. Franco Battiato era nato nel 1945 a Ionia, vicino Catania (by Adobestock)Se ne è andato nella notte Franco Battiato. Il maestro della musica italiana, malato da tempo, si è spento nella sua abitazione di Milo, in provincia di Catania, dove si era ritirato ormai da parecchi mesi. Oltre cinquanta anni di carriera ed un panorama stilistico senza confini, per generi e sonorità sperimentate. Ci ha fatto cantare, riflettere, divertire ed emozionare. E soprattutto, bisogna ammetterlo, tramite i suoi testi ha insegnato a ciascuno di noi una miriade di cose, di cui altrimenti forse non saremmo mai venuti a conoscenza. Il suo linguaggio forbito ... Leggi su computermagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento a 76 anni il geniale musicista catanese. Le sue canzoni sono ricche di riferimenti filosofici e termini colti, ma parlano anche di tecnologia e progresso.era nato nel 1945 a Ionia, vicino Catania (by Adobestock)Se ne è andato nella notte. Ildella musica italiana, malato da tempo, si è spento nella sua abitazione di Milo, in provincia di Catania, dove si era ritirato ormai da parecchi mesi. Oltre cinquanta anni di carriera ed un panorama stilistico senza confini, per generi e sonorità sperimentate. Ci ha fatto cantare, riflettere, divertire ed emozionare. E soprattutto, bisogna ammetterlo, tramite i suoi testi ha insegnato a ciascuno di noi una miriade di cose, di cui altrimenti forse non saremmo mai venuti a conoscenza. Il suo linguaggio forbito ...

