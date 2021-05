Vaccini, ancora un errore di sovradosaggio: 4 dosi di Pfizer-Biontech ad una 60enne a Livorno (Di martedì 18 maggio 2021) Un altro errore e una notizia che per similarità non si discosta di molto da quella che era arrivata qualche giorno fa da Massa Carrara dove si era evidenziato come ad una 23enne fossero state iniettate per errore 4 dosi di vaccino anti Coronavirus. Un caso molto simile quello che arriva oggi da Livorno, dall’hub vaccinale del Modigliani Forum come riportano le fonti, dove un sovradosaggio per errore sarebbe stato commesso nei confronti di una donna di circa 60 anni. Livorno, errore nella somministrazione del vaccino: 4 dosi ad una 60enne Molto simili i due casi: la notizia che arriva oggi dal Modigliani Forum di Livorno riguarda infatti l’errore che sarebbe stato commesso nei ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021) Un altroe una notizia che per similarità non si discosta di molto da quella che era arrivata qualche giorno fa da Massa Carrara dove si era evidenziato come ad una 23enne fossero state iniettate perdi vaccino anti Coronavirus. Un caso molto simile quello che arriva oggi da, dall’hub vaccinale del Modigliani Forum come riportano le fonti, dove unpersarebbe stato commesso nei confronti di una donna di circa 60 anni.nella somministrazione del vaccino: 4ad unaMolto simili i due casi: la notizia che arriva oggi dal Modigliani Forum diriguarda infatti l’che sarebbe stato commesso nei ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, i sistemi di prenotazioni regionali ancora non comunicano fra loro: ecco perché ad oggi è impossibile fare… - matteorenzi : Ancora un mese fa qualche virologo diceva in TV che i vaccini 'funzionicchiano'. In realtà i vaccini FUNZIONANO e… - sole24ore : #Vaccini, il grande flop #Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata. La svolta potrebbe arrivare con… - luucapisoni : RT @SBidimedia: Abbiamo la conferma sulle adesioni per i #vaccini, a ieri, nelle varie fasce d'età in #Lombardia: 90+: 98% 80-89: 95% 70-7… - occhio_notizie : Ancora un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer in Toscana. Questa volta è toccato ad un'anziana di Livorno che h… -