Stellantis - Con Foxconn una joint venture per cockpit digitali e servizi di connettività - VIDEO (Di martedì 18 maggio 2021) Il gruppo Stellantis e la Hon Hai Precision Industry, società taiwanese meglio nota come Foxconn, hanno ufficializzato la partnership strategica anticipata ieri: la collaborazione è, almeno per ora, limitata a servizi di connettività e digitali e, al contrario delle indiscrezioni dello scorso anno, non prevede attività congiunte per la produzione di auto elettriche. In particolare, le due società hanno in programma di sviluppare digital cockpit" e servizi connessi personalizzati. Nuova joint venture. La collaborazione, sulla base di un memorandum d'intesa non vincolante, prevede la creazione di una nuova joint venture paritetica, denominata Mobile Drive, che avrà il compito di "accelerare i tempi per ...

