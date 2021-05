Secondo caso di sovradosaggio in Toscana. Quattro dosi invece di una a una donna (Di martedì 18 maggio 2021) Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con Quattro dosi somministrate invece di una - si è verificato ieri all’hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne: sarebbe in buone condizioni di salute si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa alle 12.30 su quanto avvenuto. Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer. Un’indagine interna per ricostruire i fatti che hanno portato al caso di sovradosaggio di vaccino anti-Covid Pfizer che si è verificato a Livorno, dove una donna di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Undidi vaccino Pfizer, consomministratedi una - si è verificato ieri all’hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il, come spiegano dalla Asl, unasessantenne: sarebbe in buone condizioni di salute si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa alle 12.30 su quanto avvenuto. Unanalogo si è verificato sempre in, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4di Pfizer. Un’indagine interna per ricostruire i fatti che hanno portato aldidi vaccino anti-Covid Pfizer che si è verificato a Livorno, dove unadi ...

