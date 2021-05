Recovery Plan, Draghi si prepara ad approvare le riforme (Di martedì 18 maggio 2021) Il Governo Draghi si prepara ad approvare le riforme riguardanti il Recovery Plan. Nei prossimi giorni, si introdurrà il Decreto Sostegni Bis Entro fine Maggio. Una corsa senza eguali. Mario Draghi deve affrettarsi, se vuole rientrare negli ultimatum dati dall’Europa. Senza riforme i soldi del Recovery Plan non arriveranno. L’hanno detto e ripetuto in tutte le salse Ursula von der Leyen, il suo vice Valdis Dombrovskis e il commissario Paolo Gentiloni, Bankitalia e la Corte dei Conti. Anche lo stesso Sergio Mattarella, la scorsa settimana, ha smosso le acque per cercare, in tutti i modi, di garantire un percorso quanto più tempestivo possibile. “Abbiamo l’esigenza di assicurare un percorso efficace e ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Il Governosiadleriguardanti il. Nei prossimi giorni, si introdurrà il Decreto Sostegni Bis Entro fine Maggio. Una corsa senza eguali. Mariodeve affrettarsi, se vuole rientrare negli ultimatum dati dall’Europa. Senzai soldi delnon arriveranno. L’hanno detto e ripetuto in tutte le salse Ursula von der Leyen, il suo vice Valdis Dombrovskis e il commissario Paolo Gentiloni, Bankitalia e la Corte dei Conti. Anche lo stesso Sergio Mattarella, la scorsa settimana, ha smosso le acque per cercare, in tutti i modi, di garantire un percorso quanto più tempestivo possibile. “Abbiamo l’esigenza di assicurare un percorso efficace e ...

