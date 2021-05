Palestinesi e israeliani non troveranno mai un accordo definitivo per la pace (Di martedì 18 maggio 2021) Il riaprirsi del conflitto tra israeliani e Palestinesi non è la conseguenza dello sfratto di una famiglia palestinese da una casa in Gerusalemme est. Quello è stato solo l’ultimo pretesto. Lasciamo a parte il fatto che quella casa era da anni occupata abusivamente, senza titolo alcuno di proprietà o pagamento di affitto, e che la Corte Suprema doveva ancora emettere una sentenza definitiva sulla questione, il vero motivo della recrudescenza del conflitto va ricercato in una questione tutta interna ai gruppi Palestinesi. In particolare, tutto nasce con la decisione di Abu Mazen di rinviare a data da destinarsi le elezioni legislative che avrebbero dovuto tenersi il 22 maggio prossimo. Ufficialmente la ragione del rinvio, così come dichiarato da Ramallah, era stata l’impossibilità, causa l’opposizione di Israele, di far votare anche i ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Il riaprirsi del conflitto tranon è la conseguenza dello sfratto di una famiglia palestinese da una casa in Gerusalemme est. Quello è stato solo l’ultimo pretesto. Lasciamo a parte il fatto che quella casa era da anni occupata abusivamente, senza titolo alcuno di proprietà o pagamento di affitto, e che la Corte Suprema doveva ancora emettere una sentenza definitiva sulla questione, il vero motivo della recrudescenza del conflitto va ricercato in una questione tutta interna ai gruppi. In particolare, tutto nasce con la decisione di Abu Mazen di rinviare a data da destinarsi le elezioni legislative che avrebbero dovuto tenersi il 22 maggio prossimo. Ufficialmente la ragione del rinvio, così come dichiarato da Ramallah, era stata l’impossibilità, causa l’opposizione di Israele, di far votare anche i ...

