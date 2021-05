“Ora e tutto chiaro”. UeD, Ida Platano e Roberta Di Padua spiazzano tutti così. Momento ‘nero’ per Riccardo Guarnieri (Di martedì 18 maggio 2021) Uomini e Donne, guerra aperta tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Roberta Di Padua. Dopo le rivelazioni del cavaliere in studio la situazione è bollente. Ad aprire lo scontro era stata Roberta. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha aggiunto prima di entrare nei dettagli. La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Uomini e Donne, guerra aperta tra, IdaDi. Dopo le rivelazioni del cavaliere in studio la situazione è bollente. Ad aprire lo scontro era stata. “La colpa è mia. Sapevo com’era, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha aggiunto prima di entrare nei dettagli. La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusa ...

