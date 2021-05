Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – (51 il 22 maggio). “Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre” – scrive sui social la modella postando una foto della sua mano che tiene i piedini di una bimba. “Onoratissima di avere quest'anima gentile nella mia vita non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivido con te angelo mio. Non esiste amore più grande”.(ITALPRESS).

Adnkronos : L'annuncio a sorpresa di Naomi: "Sono mamma".

La super top model ha avuto il primo figlio: non chiaro se si sia rivolta alla maternit surrogata oppure sia stato un parto naturale.