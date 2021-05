Meloni: Bertolaso non ha declinato, ma ci sono altri nomi (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Che Bertolaso non accetterà ancora non è notizia. Gira questa voce, ma io ci ho parlato e gli scritto sms e non ha ancora declinato, quindi aspetterei. Se dovesse declinare come Albertini penso che ci si debba vedere.” “Lo sto chiedendo da molto tempo, abbiamo certamente molte cose da fare, ma ci si potrà vedere e confido che Salvini potrà convocare un tavolo nei prossimi giorni”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando a proposito del candidato a sindaco di Roma del centrodestra nel corso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’. “Credo- ha aggiunto- che sia molto più intelligente fare questo dibattito lì piuttosto che sui media- ha aggiunto- nomi autorevoli ce ne sono tanti ma così si logorano”. Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Chenon accetterà ancora non è notizia. Gira questa voce, ma io ci ho parlato e gli scritto sms e non ha ancora, quindi aspetterei. Se dovesse declinare come Albertini penso che ci si debba vedere.” “Lo sto chiedendo da molto tempo, abbiamo certamente molte cose da fare, ma ci si potrà vedere e confido che Salvini potrà convocare un tavolo nei prossimi giorni”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, parlando a proposito del candidato a sindaco di Roma del centrodestra nel corso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’. “Credo- ha aggiunto- che sia molto più intelligente fare questo dibattito lì piuttosto che sui media- ha aggiunto-autorevoli ce netanti ma così si logorano”.

