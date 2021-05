Medioriente | raffica di attacchi da Gaza | due morti nel sud Israele Onu | situazione drammatica

(Di martedì 18 maggio 2021) Il ministro degli Esteri israeliano a Di Maio: "Grazie per il sostegno dell'Italia". La Russia ribadisce il suo invito: un incontro a Mosca tra il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmoud Abbas. L'Egitto stanzia 500 milioni di dollari per la ricostruzione di

Medioriente, raffica di razzi da Gaza: notte nei rifugi a Tel Aviv

La guerra. Due morti e due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di un attacco di razzi e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un ...Non si fermano le violenze in. Otto israeliani, tra cui un soldato e un bambino di cinque anni, sono rimasti feriti dalle schegge dei razzi palestinesi lanciati acontro Ashdod, ...Il conflitto tra israeliani e palestinesi entra nella seconda settimana, con un bilancio di morti ormai superiore a 200 persone e la diplomazia internazionale ...Non si fermano le violenze in Medioriente. Otto israeliani, tra cui un soldato e un bambino di cinque anni, sono rimasti feriti dalle schegge dei razzi palestinesi lanciati a raff ...