Mattarella: per crescita veloce e nuova serve proiezione a futuro (Di martedì 18 maggio 2021) "Insieme all'augurio per l'anno accademico vorrei esprimere l'apprezzamento per questa proiezione verso il futuro. Questo è il carattere di questo momento storico: l'attenzione al futuro, alla ripresa,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) "Insieme all'augurio per l'anno accademico vorrei esprimere l'apprezzamento per questaverso il. Questo è il carattere di questo momento storico: l'attenzione al, alla ripresa,...

Advertising

borghi_claudio : Vedere quelli del PD che strillano per la questione delle 'riforme' è veramente curioso Questo governo è nato per (… - Agenzia_Ansa : 'Le attitudini personali e l'orientamento sessuale - prosegue il messaggio di Mattarella - non possono costituire m… - MediasetTgcom24 : Battiato, Mattarella: addolorato per scomparsa artista colto #sergiomattarella - infoitinterno : Cordoglio di Mattarella per la scomparsa di Franco Battiato - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Mattarella: 'Per l'Italia questo è il tempo del rilancio' #covid -