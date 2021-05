Lo stregone dell’Etna

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono stato «censurato» da Franco Battiato. Qualche anno fa, per un testo che doveva accompagnare la pubblicazione postuma di una inedita antologia di Giuni Russo, lo avevo chiamato Lo «. Non gradì quelle parole, e il mio testo saltò. Amen. Oggi però quella definizione mi torna: il senso di quella «ria» è stato lo sforzo davvero «prometeico» di rendere cantabile e godibile da tutti quel grumo di radici che albergano, scavano e fioriscono in tutti i figli del 900. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.