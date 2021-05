Lo sfogo di una disoccupata: “Non mi resta che farla finita” (Di martedì 18 maggio 2021) Il vaccino ci renderà liberi, promettono quelli che giocherellano con le chiavi della nostra libertà (è il momento di mantenere, ora o mai più). Può darsi, certo però che il vaccino da solo non basta e la libertà da sola non serve se è solo quella di morire. Sani, magari, ma morire. Il cronista si ostina, gira, interpella ristoratori, gestori e registra sempre la solita risposta, una ed una soltanto: “Ristori? Quali? Dove? Forse, un anno fa, qualcosa, un migliaio di euro; quest’anno proprio niente, zero. L’unica comunicazione ricevuta dallo Stato? Pagare tot migliaia di euro di contributi, spese, tasse”. Lo chiamavano Supermario: ma non basta una campagna vaccinale e, non bastassero le prove di un Paese in apnea, ecco la lettera, autografa, straziante anche per l’estrema dignità, di una lettrice. La farsa dei ristori “Buongiorno, leggo spesso i suoi articoli, postati da Nicola Porro, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 maggio 2021) Il vaccino ci renderà liberi, promettono quelli che giocherellano con le chiavi della nostra libertà (è il momento di mantenere, ora o mai più). Può darsi, certo però che il vaccino da solo non basta e la libertà da sola non serve se è solo quella di morire. Sani, magari, ma morire. Il cronista si ostina, gira, interpella ristoratori, gestori e registra sempre la solita risposta, una ed una soltanto: “Ristori? Quali? Dove? Forse, un anno fa, qualcosa, un migliaio di euro; quest’anno proprio niente, zero. L’unica comunicazione ricevuta dallo Stato? Pagare tot migliaia di euro di contributi, spese, tasse”. Lo chiamavano Supermario: ma non basta una campagna vaccinale e, non bastassero le prove di un Paese in apnea, ecco la lettera, autografa, straziante anche per l’estrema dignità, di una lettrice. La farsa dei ristori “Buongiorno, leggo spesso i suoi articoli, postati da Nicola Porro, ...

