La firma di Sagan in un Giro per fuoriclasse

(Di martedì 18 maggio 2021) A Foligno sprint vincente dello slovacco lanciato da Aleotti. Bernal lotta con Evenepoel anche sui traguardi volanti e resta in rosa di ANGELO COSTA

A Foligno sprint vincente dello slovacco lanciato da Aleotti. Bernal lotta con Evenepoel anche sui traguardi volanti e resta in rosa di ANGELO COSTALa zampata del vecchio leone. Petermette finalmente lasu una tappa del 104° Giro d'Italia e conquista la volata di Foligno, dopo che i suoi uomini del team Bora avevano fatto selezione sull'ultimo GpM eliminando di fatto ...A Foligno sprint vincente dello slovacco lanciato da Aleotti. Bernal lotta con Evenepoel anche sui traguardi volanti e resta in rosa ...Puntuale come ogni sera arriva l’appuntamento con GIRO E RIGIRO il podcast di Sportprma firmato dall’inviato speciale Simone Carpanini al Giro 2021. Peter Sagan ha vinto allo sprint la decima tappa de ...