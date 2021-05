Israele cede e apre il valico di Kerem Shalom per gli aiuti umanitari

Advertising

globalistIT : - iorollomaria : RT @pirata_21: #Israele, cede tribuna nella sinagoga affollata di fedeli. Dio voleva dire la sua sui bombardamenti a #Gaza. - SouzaEluam : RT @repubblica: Cede una tribuna nella sinagoga: il momento del crollo - alexbottoni : Israele, cede una tribuna nella sinagoga: - Vitomasel : RT @rosatoeu: Israele, cede una tribuna nella sinagoga: il momento del crollo. Centinaia di ebrei ortodossi sono rimasti feriti nel rione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele cede

Globalist.it

È in corso, intanto, lo sciopero generale indetto dai leader della comunità araba in(comunità che costituisce il 20% della popolazione del Paese), supportato dall'Autorità Palestinese. Nella ...È in corso, intanto, lo sciopero generale indetto dai leader della comunità araba in(comunità che costituisce il 20% della popolazione del Paese), supportato dall'Autorità Palestinese. Nella ...Le Nazioni Unite hanno espresso “vivo apprezzamento” per la decisione israeliana di riaprire il valico di Kerem Shalom per far passare gli aiuti umanitari ...Le soluzioni di cui si parla, seppur per motivi diversi, oggi sono irrealizzabili: né due Stati né un solo Stato che comprenda tutti sembrano percorsi possibili ...