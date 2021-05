Ikea ritira oggetti in plastica dal mercato | possono causare ustioni

(Di martedì 18 maggio 2021) La multinazionale svedese hato dalalcuniche potrebberodanni alla salute dei consumatori.ha provveduto al ritiro daldi alcuni prodotti in vendita per potenziali rischi alla salute dei consumatori. In un comunicato ufficiale la multinazionale svedese si è scusata per l’inconveniente ed il disagio creato. Ma l’operazione si L'articolo proviene da Consumatore.com.

invita tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie HEROISK e TALRIKA a non utilizzarli e a riportare i prodotti al negoziopiù vicino per ricevere il ..."La sicurezza è da sempre una priorità per. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati ...I clienti possono riportare gli articoli in qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato gli oggetti delle due serie a non utilizzarli e a rip ...'I clienti possono riportare gli articoli Heroisk e Talrika in qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso Ikea ritira alcuni prodotti dal mercato. 'La sicurezza è da sempre una priorità per ...