I Moderati: "Si rimuova la gru in via Giuseppe Maria Galanti" (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa consigliera Angela Russo, dopo aver contattato l'assessore Mario Pasquariello, responsabile del settore lavori pubblici, si esprime in merito alla questione di una gru ed un edificio abbandonato in via Giuseppe Maria Galanti. La Russo chiede a che punto sia la richiesta di rimozione effettuata tempo fa dai cittadini al sindaco, in quanto ad oggi la struttura risulta sia teatro di atti vandalici sia di giochi dei più giovani che la sfruttano, essendo abbandonata, come spazio ricreativo rischiando di ferirsi. Lo stato della gru, ad occhio nudo e da non tecnico, desta preoccupazioni per la condizione di abbandono totale: si presenta in diversi punti arrugginita. La consigliera ha chiesto all'assessore Mario Pasquariello chiarimenti riguardo a questa situazione incresciosa, che, unitamente al comandante Bosco, ...

