Guida Bardi (Federalberghi) a epidemiologa Salmaso su La7: “È ora che usciate di scena in tv”. “Ora mi devo sentire in colpa se sono qua” (Di martedì 18 maggio 2021) “Se gli scienziati non parlano, stanno nella torre eburnea. Se invece vanno in televisione, dicono quello che pensano. Ma allora che dobbiamo fare?“. È la replica ironica dell’epidemiologa Stefania Salmaso al vicepresidente di Federalberghi, Giuliano Guida Bardi, nel corso di “Otto e mezzo” (La7). Bardi, che confonde il titolo di Salmaso con quello di virologa, punta il dito contro la presenza degli scienziati nelle trasmissioni televisive, con un riferimento poco rispettoso al virologo Andrea Crisanti: “Andiamo da chi si occupa di zanzare a chi si occupa di epidemie, passando con molta disinvoltura dall’uno all’altro. A ne piacerebbe che in questo momento tornasse protagonista l’economia per chi fa l’economia, il lavoro per chi si occupa di lavoro, la politica per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Se gli scienziati non parlano, stanno nella torre eburnea. Se invece vanno in televisione, dicono quello che pensano. Ma allora che dobbiamo fare?“. È la replica ironica dell’Stefaniaal vicepresidente di, Giuliano, nel corso di “Otto e mezzo” (La7)., che confonde il titolo dicon quello di virologa, punta il dito contro la presenza degli scienziati nelle trasmissioni televisive, con un riferimento poco rispettoso al virologo Andrea Crisanti: “Andiamo da chi si occupa di zanzare a chi si occupa di epidemie, passando con molta disinvoltura dall’uno all’altro. A ne piacerebbe che in questo momento tornasse protagonista l’economia per chi fa l’economia, il lavoro per chi si occupa di lavoro, la politica per ...

