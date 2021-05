Freuler | “Lavoriamo da anni per vincere un trofeo | ce la metteremo tutta”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 18 maggio 2021) Conferenza stampa in casa Atalanta alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Juventus. Insieme al tecnico Gasperini ha parlato il centrocampista Remo. Queste le sue parole: “daper alzare un. Chi è favorito domani? Sono partite secche, non c’è un favorito. Se vogliono sentirsi loro per me va bene, ma vogliamo misurarci sul campo e dare il meglio”. Sulla maglietta con CR7: “E’ un giochino che poi fa incazzare i tifosi sui social. Non siamo qua per prendere le maglie, vediamo se qualcuno vorrà la mia”. Il non aver ancora vinto è uno stimolo in più? “Assolutamente, unè sempre un valore aggiunto. Sono carico, l’alzare unè un sogno per tutti fin da bambini”. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa finale di coppa Italia? “Siamo cambiati ...