Distruggere le moschee per cancellare l’identità uigura. La bomba Reuters (Di martedì 18 maggio 2021) Rinviata di una settimana dopo il massiccio attacco hacker della settimana scorsa, finalmente il Parlamento belga ha iniziato le audizioni in merito alla proposta di risoluzione del deputato Samuel Cogolati sul genocidio degli uiguri nello Xinjiang. Agghiaccianti le testimonianze delle vittime dei crimini contro l’umanità del governo di Pechino, come quella di Qelbinur Sidiq, costretta a insegnare il mandarino in uno dei campi di “rieducazione” prima di riuscire a sfuggire: “Ho visto le torture. Il 90% dei detenuti avevano tra i 18 e 40 anni. Le guardie non li consideravano esseri umani. Ho dovuto aspettare quattro ore in fila per essere forzatamente sterilizzata. Non lo potrò mai scordare. Mia sorella e mio fratello sono stati minacciati. Nelle ultime due settimane ho ricevuto continue intimidazioni affinché non venissi a testimoniare. Denuncio i crimini della Cina mettendo a rischio ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) Rinviata di una settimana dopo il massiccio attacco hacker della settimana scorsa, finalmente il Parlamento belga ha iniziato le audizioni in merito alla proposta di risoluzione del deputato Samuel Cogolati sul genocidio degli uiguri nello Xinjiang. Agghiaccianti le testimonianze delle vittime dei crimini contro l’umanità del governo di Pechino, come quella di Qelbinur Sidiq, costretta a insegnare il mandarino in uno dei campi di “rieducazione” prima di riuscire a sfuggire: “Ho visto le torture. Il 90% dei detenuti avevano tra i 18 e 40 anni. Le guardie non li consideravano esseri umani. Ho dovuto aspettare quattro ore in fila per essere forzatamente sterilizzata. Non lo potrò mai scordare. Mia sorella e mio fratello sono stati minacciati. Nelle ultime due settimane ho ricevuto continue intimidazioni affinché non venissi a testimoniare. Denuncio i crimini della Cina mettendo a rischio ...

Advertising

GobboColpo : Così è semplicistico. Cessiamo il fuoco e torniamo a togliere la corrente agli ospedali palestinesi?Distruggere cas… - marisameli2 : @VisonaNicola @sunrisesrose Senza vergogna, ma lo sanno che sono andati alla spianata delle moschee il giorno di pr… - biebersjuliet : @ItaliaViva Scendete in piazza per difendere il diritto di esistere o il diritto di violare accordi internazionali,… - maurix979 : @francepolen @lucatnt73 @mgmaglie Quindi perché li 2000 anni fa c'era il tempio di Salomone è giusto dover distrugg… - MauroGiubileo : RT @MauroGiubileo: ++APPELLO AL REALISMO (PER LA DX)++ Qua in Italia raccogliamo firme contro le moschee, vogliamo introdurre il reato di i… -