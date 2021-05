Denise Pipitone, a Chi l’ha visto arriva una lettera anonima: «So tutto, sicurissimo di quello che ho visto» (Di martedì 18 maggio 2021) Chi l'ha visto? Denise Pipitone “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…“. L’anonimo si è fatto nuovamente vivo. Dopo la lettera inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta – che aveva parlato di nuovi elementi portati alla luce sul caso di Denise Pipitone – il mittente ben informato, ma dall’identità nascosta, ha scritto anche a Chi l’ha visto?. Una copia della lettera recapitata all’avvocato di Piera Maggio è arrivata anche alla redazione del programma di Rai3, da sempre in prima linea sul caso della piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. A rivelarlo, la stessa trasmissione di Federica Sciarelli. Nella missiva – a quanto trapela – l’anonimo fornisce indicazioni ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 maggio 2021) Chi l'ha“Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…“. L’anonimo si è fatto nuovamente vivo. Dopo lainviata all’avvocato Giacomo Frazzitta – che aveva parlato di nuovi elementi portati alla luce sul caso di– il mittente ben informato, ma dall’identità nascosta, ha scritto anche a Chi?. Una copia dellarecapitata all’avvocato di Piera Maggio èta anche alla redazione del programma di Rai3, da sempre in prima linea sul caso della piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. A rivelarlo, la stessa trasmissione di Federica Sciarelli. Nella missiva – a quanto trapela – l’anonimo fornisce indicazioni ...

