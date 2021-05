Crisi Air Italy, via ai licenziamenti (Di martedì 18 maggio 2021) Non si fermano i licenziamenti dei dipendenti di Air Italy. Il sindacato: “Adesso speriamo nei prossimi 30 giorni in sede ministeriale”. ROMA – Nessuno stop dei licenziamenti dei dipendenti di Air Italy. Nonostante la spinta da parte dei sindacati, i liquidatori in una nota hanno confermato di dover proseguire con la loro azione dopo che “la consultazione tra l’azienda e i sindacati si è conclusa con esito negativo. La divergenza delle rispettive posizioni non ha, dunque, consentito alle parti di trovare un accordo nella fase sindacale della procedura “. La nota A comunicare la decisione di proseguire con i licenziamenti sono stati gli stessi liquidatori con una nota ufficiale. “La società ha ribadito i motivi che non consentono soluzioni alternative – si legge nel documento riportato da La ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Non si fermano idei dipendenti di Air. Il sindacato: “Adesso speriamo nei prossimi 30 giorni in sede ministeriale”. ROMA – Nessuno stop deidei dipendenti di Air. Nonostante la spinta da parte dei sindacati, i liquidatori in una nota hanno confermato di dover proseguire con la loro azione dopo che “la consultazione tra l’azienda e i sindacati si è conclusa con esito negativo. La divergenza delle rispettive posizioni non ha, dunque, consentito alle parti di trovare un accordo nella fase sindacale della procedura “. La nota A comunicare la decisione di proseguire con isono stati gli stessi liquidatori con una nota ufficiale. “La società ha ribadito i motivi che non consentono soluzioni alternative – si legge nel documento riportato da La ...

Advertising

repubblica : ?? Crisi Air Italy, la trattativa finisce senza accordo: via ai licenziamenti per 1383 dipendenti dell'ex Meridiana - news_mondo_h24 : Crisi Air Italy, via ai licenziamenti - SouzaEluam : RT @repubblica: ?? Crisi Air Italy, la trattativa finisce senza accordo: via ai licenziamenti per 1383 dipendenti dell'ex Meridiana https://… - UILT_TRASPAEREO : RT @Uiltrasporti_N: #trasportoaereo Crisi Air Italy - Presidio Piazza Montecitorio 3 giugno 2021 dalle ore 14.30 @UILofficial @UILT_TRASPAE… - Uiltrasporti_N : #trasportoaereo Crisi Air Italy - Presidio Piazza Montecitorio 3 giugno 2021 dalle ore 14.30 @UILofficial… -