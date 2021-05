Coronavirus, la storia dei gemelli indiani Joefred e Ralphred Varghese Gregory (Di mercoledì 19 maggio 2021) In India, i due fratelli gemelli Joefred e Ralphred Varghese Gregory sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro dopo aver contratto il Covid. Covid, India: due fratelli gemelli muoiono a poche ore di distanza l’uomo dall’altro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) In India, i due fratellisono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro dopo aver contratto il Covid. Covid, India: due fratellimuoiono a poche ore di distanza l’uomo dall’altro su Notizie.it.

Advertising

AntiPUDE : @fabio_sona @EmiPinori @leomezzi3 @marattin Sono due cose diverse: i contagi d'estate calano a prescindere, come pe… - ilgiornale : Il coronavirus ha travalicato ogni confine e raggiunto i luoghi più remoti della terra: il popolo Yagan e la sua re… - MPerardi : #Pirlo che con la rosa migliore non lotta mai per lo scudetto Il #Toro che si salva in modo scandaloso. Eh sì, è pr… - TommyBrain : Coronavirus, Melania Mazzucco: +La Storia quando arriva lo fa brutalmente+' - IacobellisT : Coronavirus, Melania Mazzucco: +La Storia quando arriva lo fa brutalmente+' -