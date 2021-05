Coppa Italia, Pizzaballa ci crede: “Atalanta, noi vecchietti vogliamo passare il testimone” (Di martedì 18 maggio 2021) Se non ora, quando? La versione di Gigi Pizzaballa potrebbe concentrarsi in questo interrogativo, molto diretto e franco: se l’Atalanta non vince la Coppa Italia adesso, in queste condizioni, quando potrebbe accadere? “Speriamo che noi vecchietti possiamo passare il testimone, dopo 58 anni sarebbe anche ora…”. Pizzaballa scherza: da una parte orgoglioso di raccontare questo trofeo che riempie la bacheca della storia nerazzurra, dall’altra però impaziente di poterlo condividere con altri più giovani. E, per la verità, anche molto fiducioso che tutto ciò avvenga: “Se non abbiamo fiducia in questo momento, di fare il colpaccio…”. Lui se la ricorda bene, quella del 1963, 2 giugno a San Siro: “E come fai a non averla ancora in mente? Quando vinci certi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Se non ora, quando? La versione di Gigipotrebbe concentrarsi in questo interrogativo, molto diretto e franco: se l’non vince laadesso, in queste condizioni, quando potrebbe accadere? “Speriamo che noipossiamoil, dopo 58 anni sarebbe anche ora…”.scherza: da una parte orgoglioso di raccontare questo trofeo che riempie la bacheca della storia nerazzurra, dall’altra però impaziente di poterlo condividere con altri più giovani. E, per la verità, anche molto fiducioso che tutto ciò avvenga: “Se non abbiamo fiducia in questo momento, di fare il colpaccio…”. Lui se la ricorda bene, quella del 1963, 2 giugno a San Siro: “E come fai a non averla ancora in mente? Quando vinci certi ...

