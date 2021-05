Como | muore in una pasticceria dopo aver fatto il vaccino

(Di martedì 18 maggio 2021) A Cernobbio in provincia diuna donna di 68 anni è stata colpita da un maloreilanti Covid. L’Asl ha chiesto delle analisi in merito. La campagna di somministrazione delanti Covid, andata avanti per mesi senza ulteriori incidenti gravi, torna a registrare un caso di malore a Cernobbio in provincia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Un operaio di 51 anni è morto a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina vicino a Croara, località della Valtrebbia in provincia di Piacenza. L'uomo stava montando un cancello di ...'Al momento siamo venuti a conoscenza per via informale di quanto accaduto ed esprimiamo innanzitutto il nostro cordoglio alla famiglia - scrive in una nota l'Asst di- Attendiamo che le ...Si attende l’esito delle indagini in quanto è stata disposta l’autopsia per stabilire un eventuale nesso tra la morte della donna e l'inoculazione del siero ...Un malore dopo il richiamo del vaccino. Una donna di 68 anni è morta ieri pomeriggio in seguito a un malore, probabilmente un arresto cardiaco che l'ha colta in un bar.