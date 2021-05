C’è una data di uscita per Harmony OS, gli smartphone nel primo lotto (Di martedì 18 maggio 2021) Sembrerebbe essere davvero ad un passo l’uscita di Harmony OS, la soluzione software di Huawei alternativa ad Android. Che il lancio sarebbe avvenuto nel mese di giugno era cosa già nota ma oggi 18 maggio un informatore autorevole su Weibo ossia Peng Peng ha indicato un appuntamento esatto per quello che potrebbe essere un keynote definitivo di presentazione. Sarebbe il 2 giugno la data prescelta dalla stessa Huawei per lanciare globalmente il sistema operativo Harmony OS. Non saranno pochi i dispositivi che fin da subito godranno della nuova soluzione e anche le app compatibili proprio con l’OS stanno progressivamente aumentando. Sono negli ultimi giorni, secondo fonti ufficiali, se ne sarebbero aggiunte altre 200 rispetto a quelle già supportate. Per quanto manchi l’ufficialità di quanto riferito, sembrerebbe ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Sembrerebbe essere davvero ad un passo l’diOS, la soluzione software di Huawei alternativa ad Android. Che il lancio sarebbe avvenuto nel mese di giugno era cosa già nota ma oggi 18 maggio un informatore autorevole su Weibo ossia Peng Peng ha indicato un appuntamento esatto per quello che potrebbe essere un keynote definitivo di presentazione. Sarebbe il 2 giugno laprescelta dalla stessa Huawei per lanciare globalmente il sistema operativoOS. Non saranno pochi i dispositivi che fin da subito godranno della nuova soluzione e anche le app compatibili proprio con l’OS stanno progressivamente aumentando. Sono negli ultimi giorni, secondo fonti ufficiali, se ne sarebbero aggiunte altre 200 rispetto a quelle già supportate. Per quanto manchi l’ufficialità di quanto riferito, sembrerebbe ...

