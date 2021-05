Cacciata di casa nonostante lo stop agli sfratti per il Covid: donna vive in auto da 3 settimane (Di martedì 18 maggio 2021) Cacciata di casa nonostante lo stop agli sfratti per il Covid. La triste storia di una donna napoletana di 56 anni, che è stata sfrattata dall’abitazione concessale dal giudice all’atto della separazione dal marito, nonostante lo stop agli sfratti decretato durante la pandemia di Coronavirus. La donna, che percepisce soltanto 500 euro come “mantenimento”, è costretta a vivere in auto. È stata sfrattata dalla sua abitazione, nonostante, causa pandemia di Coronavirus, gli sfratti siano stati “congelati”, bloccati: è accaduto a una donna napoletana di 56 anni, che da tre ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 18 maggio 2021)diloper il. La triste storia di unanapoletana di 56 anni, che è stata sfrattata dall’abitazione concessale dal giudice all’atto della separazione dal marito,lodecretato durante la pandemia di Coronavirus. La, che percepisce soltanto 500 euro come “mantenimento”, è costretta are in. È stata sfrattata dalla sua abitazione,, causa pandemia di Coronavirus, glisiano stati “congelati”, bloccati: è accaduto a unanapoletana di 56 anni, che da tre ...

