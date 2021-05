Bergamo, travolto da un camion: muore operaio (Di martedì 18 maggio 2021) Un operaio di 53 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion che stava effettuando la retromarcia nel piazzale dell’azienda presso cui lavorava (Screeshot video)Altro incidente mortale sul lavoro in provincia di Bergamo. Dopo le tragedie del 6 e dell’8 maggio, costate la vita a Maurizio Gritti e Marco Oldrati, un operaio di 53 anni è morto a Spirano, sempre in provincia di Bergamo, mentre si trovava nel cortile dell’azienda in cui lavorava. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da un camion di una ditta esterna che stava procedendo in retromarcia. LEGGI ANCHE –> Incidente a Corciano: Perugia piange la morte di una bambina, mentre gravissima la madre Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118, ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 maggio 2021) Undi 53 anni è morto dopo essere statoda unche stava effettuando la retromarcia nel piazzale dell’azienda presso cui lavorava (Screeshot video)Altro incidente mortale sul lavoro in provincia di. Dopo le tragedie del 6 e dell’8 maggio, costate la vita a Maurizio Gritti e Marco Oldrati, undi 53 anni è morto a Spirano, sempre in provincia di, mentre si trovava nel cortile dell’azienda in cui lavorava. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da undi una ditta esterna che stava procedendo in retromarcia. LEGGI ANCHE –> Incidente a Corciano: Perugia piange la morte di una bambina, mentre gravissima la madre Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118, ...

