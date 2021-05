Ancora giù la curva dei contagi. Vaccini, sui richiami in vacanza le Regioni divise (Di martedì 18 maggio 2021) Meno di 3.500 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 140 decessi. calano ulteriormente i ricoveri ospedalieri mentre prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale: nel fine settimana somministrate ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 maggio 2021) Meno di 3.500 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 140 decessi. calano ulteriormente i ricoveri ospedalieri mentre prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale: nel fine settimana somministrate ...

Advertising

martaserafini : “Ho ancora le chiavi in tasca di un posto che non c’è più”. La testimonianza di @faresakram di @AP dopo il raid a… - StampaTorino : Giù i nuovi casi e scendono ancora i ricoveri per coronavirus in Piemonte - NuovoNickname : @StalkerAnsya ancora non ti va giù ?? - Hazydavey38 : @F1Carcarla Meh. Febbre giù ma ancora con le gambe pesanti. Mi sa che lavoro da casa oggi - claudosky : RT @Sagittario09: La mente guida ciò che la carne non sa ancora di volere. La mente conduce giù per l'abisso da cui non vi è risalita sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora giù Puntualità: è ancora da considerare una virtù? E in Italia ? Le regioni settentrionali sono più vicine al modello europeo, con maggiore rigore della scansione del tempo, mentre da Roma in giù prevale l'atteggiamento mediterraneo, più incline al ...

Ancora giù la curva dei contagi. Vaccini, sui richiami in vacanza le Regioni divise Meno di 3.500 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 140 decessi. calano ulteriormente i ricoveri ospedalieri mentre prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale: nel fine settimana somministrate ...

Covid: 13.446 nuovi casi e 263 morti, il tasso di positività giù al 4% AGI - Agenzia Italia E in Italia ? Le regioni settentrionali sono più vicine al modello europeo, con maggiore rigore della scansione del tempo, mentre da Roma inprevale l'atteggiamento mediterraneo, più incline al ...Meno di 3.500 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 140 decessi. calano ulteriormente i ricoveri ospedalieri mentre prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale: nel fine settimana somministrate ...