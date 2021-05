Amici | Cuccarini Fa Il Punto | I Rapporti Con La Celentano E Il Futuro Nel Talent

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 maggio 2021)La prof e danzatrice fa ildella sua esperienza nelshow di Maria De Filippi Pubblicato su 18 Maggio 2021 Lorellaa ruota libera. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice, professoressa e danzatrice ha tirato le somme della sua esperienza addi Maria De Filippi. Ilshow ha chiuso i battenti sabato scorso, dopo aver inanellato record di ascolti di puntata in puntata. Lei è stata una delle protagoniste della cavalcata trionfale del programma. Come al solito Queen Mary ci ha visto lontano nell’arruolarla nella scuola di danza e canto più famosa d’Italia. Innanzitutto Lorella sottolinea come l’avventura adsia andata oltre ogni sua più rosea aspettativa, facendo notare che ha aumentato la sua popolarità ...