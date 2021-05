Venezia-Lecce 1-0 | a segno Forte

Advertising

VeneziaFC_IT : Venezia 1-0 Lecce (Forte 47’) #ArancioNeroVerde ?????? - Gazzetta_it : #SerieB, semifinale di andata: #Forte spaventa il #Lecce: 1-0. Primo round al #Venezia, ma è tutto aperto - zazoomblog : Venezia-Lecce Corini: “Spinta degli esterni ottima testa al ritorno. Infortuni? Rispondo così” - #Venezia-Lecce… - CalcioWebPuglia : U.S. Lecce: Conferenza stampa di mister Corini post Venezia - Lecce - infoitsport : Live Venezia - Lecce - 17 Maggio 2021 alle ore 20:45 - Virgilio Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Lecce

Ilperde aper 1 - 0, giovedì dalle 18,30 avrà bisogno di vincere con un gol di scarto per raggiungere la finale playoff. Non ci saranno i tempi supplementari, a differenza del turno ...batte1 - 0 (0 - 0) nella partita d'andata delle semifinali dei playoff del campionato di serie B, disputata allo stadio Penzo di. In gol Forte al 2' st. La partita di ritorno si ...Una vittoria da grande squadra in una serata in cui, però, la palla non voleva entrare. E a farla entrare, alla fine, è sempre lui: Francesco Forte. Il Venezia batte il Lecce 1-0 per la prima volta in ...Le gare d’andata dei play-off di serie B, valevole per la promozione in massima serie, ha visto due sorprese. Nel pomeriggio netto successo del Cittadella per 3-0 contro il Monza, tripletta di Baldini ...